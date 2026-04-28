https://1prime.ru/20260428/ekspert-869494004.html

Аналитик назвал Арктику оптимальным местом для производства СПГ

2026-04-28T03:40+0300

энергетика

газ

россия

арктика

катар

алжир

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869494004.jpg?1777337787

МУРМАНСК, 28 апр - ПРАЙМ. Российская Арктика является оптимальным местом для сжижения природного газа, поскольку здесь большую часть года держатся низкие температуры, а вывозить СПГ удобно по Северному морскому пути, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился доктор экономических наук Алексей Фадеев. "Если говорить об СПГ, то у нас в Арктике есть три главных конкурентных преимущества. Первое - это огромная ресурсная база - газа очень много и на суше, и на шельфе", - сказал Фадеев, являющийся профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого По его словам, вторым преимуществом для производства СПГ в Арктике является климат. "СПГ - это газ, сжатый в 600 раз при температуре минус 163 градуса. Поэтому одно дело - сжижать газ в Катаре или Алжире, где температура воздуха плюс 40-50, а другое дело - на Ямале, когда на улице минус 30-40", - пояснил эксперт. Третье несомненное преимущество, которое отметил доктор наук, - логистика. Трассы Северного морского пути позволяют легко, быстро и достаточно безопасно поставлять газ к рынкам сбыта. По мнению эксперта, этой возможностью транспортировки в ближайшем будущем могут воспользоваться и США, которые намерены производить СПГ на Аляске.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

