Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик назвал Арктику оптимальным местом для производства СПГ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал Арктику оптимальным местом для производства СПГ
Российская Арктика является оптимальным местом для сжижения природного газа, поскольку здесь большую часть года держатся низкие температуры, а вывозить СПГ... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T03:40+0300
2026-04-28T03:56+0300
03:40 28.04.2026 (обновлено: 03:56 28.04.2026)
 
Аналитик назвал Арктику оптимальным местом для производства СПГ

РИА Новости: Фадеев назвал Арктику оптимальным местом для сжижения природного газа

МУРМАНСК, 28 апр - ПРАЙМ. Российская Арктика является оптимальным местом для сжижения природного газа, поскольку здесь большую часть года держатся низкие температуры, а вывозить СПГ удобно по Северному морскому пути, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился доктор экономических наук Алексей Фадеев.
"Если говорить об СПГ, то у нас в Арктике есть три главных конкурентных преимущества. Первое - это огромная ресурсная база - газа очень много и на суше, и на шельфе", - сказал Фадеев, являющийся профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого
По его словам, вторым преимуществом для производства СПГ в Арктике является климат.
"СПГ - это газ, сжатый в 600 раз при температуре минус 163 градуса. Поэтому одно дело - сжижать газ в Катаре или Алжире, где температура воздуха плюс 40-50, а другое дело - на Ямале, когда на улице минус 30-40", - пояснил эксперт.
Третье несомненное преимущество, которое отметил доктор наук, - логистика. Трассы Северного морского пути позволяют легко, быстро и достаточно безопасно поставлять газ к рынкам сбыта. По мнению эксперта, этой возможностью транспортировки в ближайшем будущем могут воспользоваться и США, которые намерены производить СПГ на Аляске.
 
