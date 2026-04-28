"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине

Действия США против Ирана стали ударом по Украине, поскольку Европа не может компенсировать американские поставки вооружений, заявил британский аналитик... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T23:43+0300

украина

запад

сергей лавров

нато

bloomberg

мид

сша

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Действия США против Ирана стали ударом по Украине, поскольку Европа не может компенсировать американские поставки вооружений, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют. Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах", — рассказал он.Как отметил эксперт, проблема касается не только систем противовоздушной обороны, но и практически всех видов вооружений — от танков и бронетехники до боеприпасов. Запасы снарядов, по его словам, постепенно иссякают.Европейские страны делают ставку на беспилотники, поскольку только их могут производить в нужных объемах, однако этого недостаточно, так как Россия занимает лидирующие позиции в применении БПЛА, подчеркнул аналитик.Bloomberg 10 марта сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к острому дефициту ракет PAC-3 для комплексов Patriot на Украине, поскольку их запасы стремительно сокращаются из-за отражения иранских атак.Ранее в январе глава киевского режима жаловался на задержки поставок ракет для систем ПВО Patriot из-за неоплаченного европейцами транша в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений за счет стран НАТО.Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

