"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине
"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине
Действия США против Ирана стали ударом по Украине, поскольку Европа не может компенсировать американские поставки вооружений, заявил британский аналитик... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T23:43+0300
2026-04-28T23:43+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Действия США против Ирана стали ударом по Украине, поскольку Европа не может компенсировать американские поставки вооружений, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют. Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах", — рассказал он.Как отметил эксперт, проблема касается не только систем противовоздушной обороны, но и практически всех видов вооружений — от танков и бронетехники до боеприпасов. Запасы снарядов, по его словам, постепенно иссякают.Европейские страны делают ставку на беспилотники, поскольку только их могут производить в нужных объемах, однако этого недостаточно, так как Россия занимает лидирующие позиции в применении БПЛА, подчеркнул аналитик.Bloomberg 10 марта сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к острому дефициту ракет PAC-3 для комплексов Patriot на Украине, поскольку их запасы стремительно сокращаются из-за отражения иранских атак.Ранее в январе глава киевского режима жаловался на задержки поставок ракет для систем ПВО Patriot из-за неоплаченного европейцами транша в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений за счет стран НАТО.Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20260428/iran-869522985.html
https://1prime.ru/20260428/rossiya-869522699.html
украина
запад
сша
украина, запад, сергей лавров, нато, bloomberg, мид, сша
УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, Bloomberg, МИД, США
23:43 28.04.2026
 
"Мгновенно сгорает". На Западе запаниковали из-за удара по Украине

Меркурис: ЕС без США не способен обеспечить Украину оружием

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Действия США против Ирана стали ударом по Украине, поскольку Европа не может компенсировать американские поставки вооружений, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют. Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах", — рассказал он.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
"Худший сценарий". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране
Вчера, 23:39
Как отметил эксперт, проблема касается не только систем противовоздушной обороны, но и практически всех видов вооружений — от танков и бронетехники до боеприпасов. Запасы снарядов, по его словам, постепенно иссякают.
Европейские страны делают ставку на беспилотники, поскольку только их могут производить в нужных объемах, однако этого недостаточно, так как Россия занимает лидирующие позиции в применении БПЛА, подчеркнул аналитик.
Bloomberg 10 марта сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к острому дефициту ракет PAC-3 для комплексов Patriot на Украине, поскольку их запасы стремительно сокращаются из-за отражения иранских атак.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался на задержки поставок ракет для систем ПВО Patriot из-за неоплаченного европейцами транша в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений за счет стран НАТО.
Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
"Сильнее прежнего". На Западе раскрыли правду о положении в зоне СВО
Вчера, 23:38
 
УКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровНАТОBloombergМИДСША
 
 
