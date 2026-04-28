ФАС предложила установить единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

2026-04-28T18:11+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. "ФАС России разработала проект постановления правительства РФ, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком, вне зависимости от местоположения земельного участка - в городе, селе или межселенной территории", - сказано в сообщении службы. В настоящее время понижающие коэффициенты к тарифам на электроэнергию (от 0,7 до 1) для жителей СНТ применяются только в том случае, если они коллективно заключают договор с гарантирующим поставщиком. В случае если владелец земельного участка самостоятельно оформляет договор с энергосбытовой организацией, то он оплачивает электроэнергию по тарифу городского или сельского населения. По мнению службы, предлагаемые изменения позволят сделать более прозрачными отношения между поставщиками и потребителями электроэнергии. "Если сейчас потребитель оплачивает электроэнергию по большему тарифу, как для городского или сельского населения, при принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу, как для жителя СНТ", - пояснили в ФАС.

https://1prime.ru/20250726/gosduma-859959757.html

