Во Франции средняя цена популярного топлива вновь превысила порог в 2 евро - 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T16:43+0300

ПАРИЖ, 28 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость наиболее популярного среди французов топлива Е10 вновь превысила порог в 2 евро за литр спустя две недели, в течение которых в среднем его цена оставалась ниже символического порога, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительственные данные. По данным агентства, средняя стоимость топлива Е10 во Франции опустилась ниже 2 евро за литр 15 апреля на фоне соглашения о прекращении огня между США и Ираном. "Средняя цена бензина SP95-E10 на материковой части Франции во вторник вновь превысила 2 евро за литр, после двух недель, когда она была ниже этого символического порога… В 11.00 утра (12.00 мск – ред.) во вторник бензин SP95-E10 продавался по цене 2,002 евро за литр (в среднем по 7441 заправочной станции), что на 0,7 цента выше, чем в понедельник", - говорится в материале. В среднем по 7 680 заправкам стоимость другого популярного топлива SP98, составила 2,087 евро за литр, в то время как дизельное топливо, согласно средним показателям с 9 549 заправочных станций, продается по цене в 2,208 евро за литр. При этом представленные данные отражают ситуацию только по континентальной части Франции, исключая Корсику и заморские департаменты и территории, сообщает агентство. В то же время стоимость топлива в республике все еще остается значительно выше, чем была до начала конфликта на Ближнем Востоке. Так, литр топлива Е10 по сравнению с показателями 27 февраля стал дороже на 18 центов, SP98 – на 16 центов, а дизельное топливо выросло в цене на 23 цента, говорится в сообщении. Телеканал BFMTV сообщал 17 апреля что цены на дизельное топливо во Франции выросли на 36%, или на 60 евроцентов за литр, в период между февралем и первой половиной апреля как реакция на конфликт на Ближнем Востоке. Радиостанция Europe 1 сообщала накануне, что часть французских водителей из-за высоких цен на топливо больше не может заправлять полный бак своим автомобилям, предпочитая частичную заправку. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

