https://1prime.ru/20260428/gazoprovod-869511812.html

Хорватия и БиГ подписали соглашение о строительстве газопровода - 28.04.2026, ПРАЙМ

Премьер Хорватии Андрей Пленкович и председатель совета министров Боснии и Герцеговины Борьяна Кришто подписали соглашение о строительстве газопровода для... | 28.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/76254/21/762542104_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_11df71167d2cf22b360ed6a66f1351d5.jpg

БЕЛГРАД, 28 апр – ПРАЙМ. Премьер Хорватии Андрей Пленкович и председатель совета министров Боснии и Герцеговины Борьяна Кришто подписали соглашение о строительстве газопровода для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Хорватии в БиГ. Совет министров (правительство) БиГ утвердил 21 апреля проект соглашения о прокладке газопровода "Южное соединение" с Хорватией. Правительство Хорватии во вторник приняло решение о заключении соглашения с совмином БиГ. Документ подписали премьер Пленкович и Кришто на полях саммита "Инициативы трех морей" в хорватском Дубровнике. "Большой шаг вперед: в Дубровнике от имени БиГ я пописала с Хорватией соглашение о "Южном соединении" укрепляя энергобезопасность и диверсификацию энергоснабжения. Благодарна нашим партнерам в США", - написала глава совмина БиГ в соцсети Х. Власти Хорватии заявляли ранее, что терминал для СПГ на острове Крк и связанный с ним проект газопровода в БиГ, а также Адриатический нефтепровод JANAF могут обеспечить потребности всех соседних стран в энергоносителях не из России. Посольство США в Сараево заявило в начале апреля, что принятие поправок в закон о строительстве трубопровода для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в БиГ и его прокладка через Хорватию является "фантастическим днем для энергобезопасности БиГ". Палата представителей парламента Федерации БиГ 8 апреля приняла поправки к закону о газопроводе, в текст которого ввела американскую компанию-подрядчика AAFS Infrastructure and Energy LLC. "Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии в районе планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций. Хорватский министр экономики Анте Шушняр в феврале сообщил, что более двух третей СПГ, который поступает в Европу через терминал на острове Крк в Хорватии, мощностью 6,1 миллиарда кубометров в год, поступают из США. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.

https://1prime.ru/20260420/khorvatiya-869306648.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

