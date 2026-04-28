В "Газпроме" рассказали о строительстве газопровода "Белогорск — Хабаровск"

Газопровод "Белогорск - Хабаровск" для газификации Амурской области и Еврейской автономной области построен на 75%, говорится в сообщении "Газпрома".

2026-04-28T18:53+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск" для газификации Амурской области и Еврейской автономной области построен на 75%, говорится в сообщении "Газпрома". "Строительная готовность газопровода "Белогорск – Хабаровск" на Востоке России - 75% ", - сообщила компания. На сегодняшний день уложено 754 километра трубы из 828 километров, предусмотренных проектом. Завершены подводные переходы через реки Архара, Бурея, Томь и Тунгуска, на завершающей стадии находится переход через реку Зея. Продолжается сооружение перехода через реку Амур - крупнейшую водную преграду по маршруту газопровода. Газопровод "Белогорск – Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" Восточная система газоснабжения (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область). Также "Газпром" работает над еще одним участком ВСГ - это газопровод между компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская", чтобы соединить действующие газопроводы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Томской области. Это позволит обеспечить подачу дополнительных объемов газа потребителям ряда регионов Западной Сибири. На сегодняшний день по участку завершены комплексные инженерные изыскания, подготовлена проектная документация.

