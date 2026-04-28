Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Газпроме" рассказали о строительстве газопровода "Белогорск — Хабаровск" - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В "Газпроме" рассказали о строительстве газопровода "Белогорск — Хабаровск"
2026-04-28T18:53+0300
газ
россия
амурская область
амур
хабаровск
газпром
сила сибири
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 75%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск" для газификации Амурской области и Еврейской автономной области построен на 75%, говорится в сообщении "Газпрома".
"Строительная готовность газопровода "Белогорск – Хабаровск" на Востоке России - 75% ", - сообщила компания.
На сегодняшний день уложено 754 километра трубы из 828 километров, предусмотренных проектом. Завершены подводные переходы через реки Архара, Бурея, Томь и Тунгуска, на завершающей стадии находится переход через реку Зея. Продолжается сооружение перехода через реку Амур - крупнейшую водную преграду по маршруту газопровода.
Газопровод "Белогорск – Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" Восточная система газоснабжения (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Также "Газпром" работает над еще одним участком ВСГ - это газопровод между компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская", чтобы соединить действующие газопроводы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Томской области. Это позволит обеспечить подачу дополнительных объемов газа потребителям ряда регионов Западной Сибири. На сегодняшний день по участку завершены комплексные инженерные изыскания, подготовлена проектная документация.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала