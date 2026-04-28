https://1prime.ru/20260428/germaniya-869518661.html
СМИ: в Германии планируют повысить налог на табак на 13 процентных пунктов
Правительство Германии планирует повысить налог на табачные изделия на 13 процентных пунктов в 2026 году, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)...
2026-04-28T20:27+0300
бизнес
финансы
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует повысить налог на табачные изделия на 13 процентных пунктов в 2026 году, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на документ из министерства финансов ФРГ, который есть в распоряжении газеты. Налоговая ставка на каждую сигарету, исходя из документа минфина ФРГ, увеличится с нынешних 12,28 центов до 12,90 центов с 1 сентября, а затем до 13,74 центов с 1 января 2027 года. Процентная ставка налога за пачку вырастет с нынешних 19,84% до 21,66%. Таким образом, средняя цена пачки сигарет, продаваемых в Германии, вырастет с нынешних 7,76 евро до 8,90 евро в сентябре, а затем до 9,48 евро в январе. "Согласно документу министерства финансов ФРГ, с которым ознакомилась FAZ, в сентябре планируется повышение в среднем почти на 13%", - говорится в сообщении. FAZ уточняет, что министерство финансов стремится получить дополнительно 2,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для компенсации налоговых льгот для граждан, введенных в связи с ростом цен на энергоносители. Представители отрасли, по данным газеты, выразили надежду, что минфин ФРГ изменит свои планы в течение недели.
https://1prime.ru/20260410/ekonomika-869058584.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
FAZ: в Германии в 2026 году планируют повысить налог на табак на 13 процентных пунктов