СМИ: в Германии планируют повысить налог на табак на 13 процентных пунктов - 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T20:27+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует повысить налог на табачные изделия на 13 процентных пунктов в 2026 году, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на документ из министерства финансов ФРГ, который есть в распоряжении газеты. Налоговая ставка на каждую сигарету, исходя из документа минфина ФРГ, увеличится с нынешних 12,28 центов до 12,90 центов с 1 сентября, а затем до 13,74 центов с 1 января 2027 года. Процентная ставка налога за пачку вырастет с нынешних 19,84% до 21,66%. Таким образом, средняя цена пачки сигарет, продаваемых в Германии, вырастет с нынешних 7,76 евро до 8,90 евро в сентябре, а затем до 9,48 евро в январе. "Согласно документу министерства финансов ФРГ, с которым ознакомилась FAZ, в сентябре планируется повышение в среднем почти на 13%", - говорится в сообщении. FAZ уточняет, что министерство финансов стремится получить дополнительно 2,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для компенсации налоговых льгот для граждан, введенных в связи с ростом цен на энергоносители. Представители отрасли, по данным газеты, выразили надежду, что минфин ФРГ изменит свои планы в течение недели.

https://1prime.ru/20260410/ekonomika-869058584.html

