Голикова рассказала о проекте по совершенствованию экстренной медпомощи
2026-04-28T18:38+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство направит 14,2 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта по совершенствованию экстренной медицинской помощи в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас, в этом году, мы направляем на эти цели 14,2 миллиарда рублей, 12 приемных отделений создаем, два оснащаем, и создаем и оснащаем два приемных отделения тоже ФМБА России в закрытых городах", - сказала Голикова в ходе открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи при участии президента РФ Владимира Путина. "Проект рассчитан до 2030 года, и мы думаем, что вот такие модернизированные приемные отделения не только будут снижать тревожность, как сказали наши коллеги, но они еще, конечно, будут способствовать как можно более оперативному оказанию помощи", - отметила она. Глава государства во вторник приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве. Президент осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники, а затем принял участие в открытии новых модульных объектов скорой помощи по видеосвязи.
Голикова: на развитие экстренной медпомощи в России направят 14,2 млрд рублей