https://1prime.ru/20260428/gosduma-869494815.html

В Госдуме заявили об угрозе продовольственной безопасности ЕС из-за санкций - 28.04.2026, ПРАЙМ

Санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность Евросоюза, так как сокращение импорта удобрений из РФ может привести к падению... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T04:47+0300

экономика

мировая экономика

европа

рф

ес

единая россия

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869494815.jpg?1777342576

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность Евросоюза, так как сокращение импорта удобрений из РФ может привести к падению урожайности в ЕС и росту цен, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). На прошлой неделе Евросовет заявил, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводит квоту на импорт аммиака. При этом размер квоты не уточняется. "Сначала европейцы добровольно решили оставить себя без надежных поставок топлива, теперь рискуют продовольственной безопасностью. В начале 2026 года импорт сократился в 10 раз, в перспективе это может привести к падению урожайности и росту продовольственных цен на европейских рынках - причем зацепит как крупных производителей, так и фермеров", - заявил депутат. Толмачев отметил, что сокращение торговли с Россией ускоряет "деградацию и разложение" Европы. По мнению депутата, европейцы ведут себя двулично в международных отношениях: "когда европейцы остро нуждаются в чем-либо, они делают вид, что не знакомы с концепцией санкций", объяснил Толмачев. При этом Россия давно переориентировала цепочки поставок, добавил депутат. До 2022 года доля ввозимых из Европы овощей и фруктов была заметной, а сегодня страна наладила другие маршруты, по которым получает преимущественно те продукты, которые не получается выращивать из-за климатических условий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

