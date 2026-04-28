В ГосНИИАС рассказали о безопасности полетов беспилотников - 28.04.2026, ПРАЙМ

Уровень безопасности полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ должен быть не ниже пилотируемой авиации, то есть допуск на столкновение должен ровняться | 28.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Уровень безопасности полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ должен быть не ниже пилотируемой авиации, то есть допуск на столкновение должен ровняться 10 в -9 степени на час налета, это примерно одно столкновение в 30 лет в зависимости от интенсивности полетов, сообщил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов. ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИР) и опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации воздушно-пространственного класса "G". "Безопасность - это самый важный критерий в авиации, и безопасность измеряется целевым уровнем. И если говорить про беспилотники, то к ним должны быть применимы такие же требования по безопасности, как и в пилотируемой авиации. В настоящий момент целевой уровень по безопасности авиации равен 10 в -9 степени на час налета. Это риск-ориентированный подход. То есть столкновение допускается с минимальной вероятностью: в зависимости от количества полетов, например, одно столкновение в 30 лет. Нулевое быть, к сожалению, не может", - заявил Попов. Именно для этого, отметил он, то есть для обеспечения безопасности полетов дронов, и разрабатывается программа их интеграции в воздушное пространство РФ, проводятся исследования, разрабатываются технологии, вырабатываются алгоритмы, определяются допустимые высоты и районы полетов.

