Грузия продолжает наращивать закупки водки из России - 28.04.2026, ПРАЙМ
Грузия продолжает наращивать закупки водки из России
2026-04-28T07:48+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Грузия продолжает наращивать закупки водки из России: импорт растет третий месяц подряд, а в марте он достиг почти 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в январе грузинские компании ввезли водку из РФ на 408,7 тысячи долларов, уже в следующем месяце закупки выросли до 536,3 тысячи, а в марте - до 580,8 тысячи. Таким образом, в марте импорт увеличился почти в 1,5 раза к началу года. По итогам марта РФ сохранила за собой место крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок. Вслед за ней по сумме поставок расположились Финляндия (502,7 тысячи долларов) и Белоруссия (261,2 тысячи долларов).
07:48 28.04.2026
 
Грузия в марте увеличила импорт водки из России почти в 1,5 раза

