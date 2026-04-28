Иена укрепляется к доллару

Иена укрепляется к доллару во вторник утром после решения Банка Японии оставить процентную ставку на том же уровне, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 28.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Иена укрепляется к доллару во вторник утром после решения Банка Японии оставить процентную ставку на том же уровне, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене снижался до 159,07 иены с уровня прошлого закрытия в 159,41 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1713 доллара с 1,1724 доллара за евро на предыдущем закрытии, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,04% - до 98,53 пункта. Ранее во вторник Банк Японии (центробанк) объявил о повышении прогноза по инфляции на текущий финансовый год до 2,8% с 1,9%. Также по итогам апрельского заседания регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%. "Прогноз базового индекса потребительских цен на 2026 год был повышен на 0,9 процентного пункта, до 2,8%, по сравнению с предыдущим прогнозом. В целом содержание заявления ЦБ было довольно жестким, и понятно, почему иена укрепилась в результате", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега по валютным и процентным ставкам в SMBC Nikko Securities Inc. Ринто Маруямы (Rinto Maruyama). "До решения ЦБ рынки находились в состоянии повышенной готовности к неожиданному ужесточению денежно-кредитной политики, теперь ожидается, что иена и далее будет укрепляться", - приводит Блумберг мнение главного стратега компании T&D Asset Management Хироши Намиоки (Hiroshi Namioka).

https://1prime.ru/20260423/indeksy--869385081.html

https://1prime.ru/20260416/yaponiya-869202527.html

