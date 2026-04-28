Индекс доверия потребителей в США в апреле снизился до 89,2 пункта
Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 89,2 пункта с 91,8 пункта месяцем ранее, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T08:26+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 89,2 пункта с 91,8 пункта месяцем ранее, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Соответствующие данные аналитическая компания Conference Board опубликует во вторник, 28 апреля, в 17.00 мск. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Trading Economics: индекс доверия потребителей в США упал до 89,2 пункта