"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране - 28.04.2026, ПРАЙМ

Соединенным Штатам следует принять мирные предложения, выдвинутые Ираном, ткое мнение в соцсети Х высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T08:04+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует принять мирные предложения, выдвинутые Ираном, ткое мнение в соцсети Х высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."США ошибаются, если полагают, что смогут пережить Иран с помощью блокады (Ормузского пролива. — Прим. ред.) Пройдет много месяцев, прежде чем Иран начнет ощущать острую боль. А США, вероятно, не смогут продержаться даже несколько недель из-за экономических проблем. <…> Мы определенно находимся в наихудшем положении", — отметил полковник. Пир этом он выразил уверенность, что предложения Ирана — это лучший вариант для Вашингтона в текущих обстоятельствах."Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня, чтобы <…> положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили, которые продолжают усугубляться с каждым днем из-за принятого в феврале глупого решения о начале войны, которую мы не смогли закончить", — добавил Дэвис.По его словам, морская блокада Ирана не принесет никаких результатов, кроме огромного ущерба самим Штатам, а условия Тегерана — это лучшее из возможных вариантов.Мы определенно находимся в наихудшем положении", — резюмировал Дэвис..Вчера телеканал Al Mayadeen собщил, Иран передал США трехэтапную формулу переговоров. Согласно инициативе, темой первого этапа станет прекращение войны, а также получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.В случае достижения договоренностей стороны перейдут ко второму этапу, на котором обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом в координации с Оманом для создания новой правовой системы.По данным Al Mayadeen, переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.

https://1prime.ru/20260428/smi-869495818.html

