Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/iran-869497856.html
"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране
"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране
Соединенным Штатам следует принять мирные предложения, выдвинутые Ираном, ткое мнение в соцсети Х высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T08:04+0300
2026-04-28T08:04+0300
иран
сша
тегеран
дональд трамп
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
https://1prime.ru/20260428/smi-869495818.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:04 28.04.2026
 
"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране

Дэвис: Вашингтон должен согласиться на мирные условия, предложенные Тегераном

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует принять мирные предложения, выдвинутые Ираном, ткое мнение в соцсети Х высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"США ошибаются, если полагают, что смогут пережить Иран с помощью блокады (Ормузского пролива. — Прим. ред.) Пройдет много месяцев, прежде чем Иран начнет ощущать острую боль. А США, вероятно, не смогут продержаться даже несколько недель из-за экономических проблем. <…> Мы определенно находимся в наихудшем положении", — отметил полковник.
Пир этом он выразил уверенность, что предложения Ирана — это лучший вариант для Вашингтона в текущих обстоятельствах.
"Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня, чтобы <…> положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили, которые продолжают усугубляться с каждым днем из-за принятого в феврале глупого решения о начале войны, которую мы не смогли закончить", — добавил Дэвис.
По его словам, морская блокада Ирана не принесет никаких результатов, кроме огромного ущерба самим Штатам, а условия Тегерана — это лучшее из возможных вариантов.
Мы определенно находимся в наихудшем положении", — резюмировал Дэвис..
Вчера телеканал Al Mayadeen собщил, Иран передал США трехэтапную формулу переговоров. Согласно инициативе, темой первого этапа станет прекращение войны, а также получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.
В случае достижения договоренностей стороны перейдут ко второму этапу, на котором обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом в координации с Оманом для создания новой правовой системы.
По данным Al Mayadeen, переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
СМИ узнали о возможном соглашении США и Ирана
06:32
 
ИРАНСШАТегеранДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала