"Это коллапс". В США поразились сокрушительному удару Ирана - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Это коллапс". В США поразились сокрушительному удару Ирана
Вашингтону следует быть готовым к обоюдным дипломатическим уступкам с Тегераном для достижения мира, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T23:18+0300
мировая экономика
тегеран
вашингтон
иран
дональд трамп
масуд пезешкиан
Мировая экономика, Тегеран, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
"Это коллапс". В США поразились сокрушительному удару Ирана

Дэвис: Вашингтон должен быть готов к взаимным уступкам с Тегераном

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вашингтону следует быть готовым к обоюдным дипломатическим уступкам с Тегераном для достижения мира, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х.
"Иран "сообщил" президенту Дональду Трампу, что находится в "состоянии коллапса"? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану, потому что иранское информационное агентство ISNA сообщило о развертывании иранской армии по всей стране в готовности к новой войне", — написал он.
Дэвис акцентировал внимание на том, что в период войны страны не уведомляют своих противников о близости коллапса. По его мнению, если бы у Ирана возникли трудности, он потерял бы возможность контролировать пролив, и следовательно, судоходство было бы возобновлено. Однако, похоже, это не так, поскольку отсутствуют какие-либо известия о "крахе" иранского государства, добавил он.
"Однако есть способ открыть пролив, но это произойдет только тогда, когда будут сняты обе блокады, и Вашингтон будет готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном. До сих пор президент был готов только требовать подчинения со стороны Ирана. Чем дольше будет продолжаться такое поведение, тем дольше Тегеран не будет в одностороннем порядке подчиняться", — заключил эксперт.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговорного процесса. В субботу он сообщил об отмене поездки делегации в Исламабад для нового раунда переговоров. Позже в тот же день президент заявил, что Соединенные Штаты получили новое предложение от ИРИ с более благоприятными условиями. Между тем, Тегеран изначально отрицал планы на встречу с американскими представителями.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или морской блокадой.
 
