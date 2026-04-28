"Это коллапс". В США поразились сокрушительному удару Ирана

Вашингтону следует быть готовым к обоюдным дипломатическим уступкам с Тегераном для достижения мира, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в...

2026-04-28T23:18+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вашингтону следует быть готовым к обоюдным дипломатическим уступкам с Тегераном для достижения мира, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х. "Иран "сообщил" президенту Дональду Трампу, что находится в "состоянии коллапса"? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану, потому что иранское информационное агентство ISNA сообщило о развертывании иранской армии по всей стране в готовности к новой войне", — написал он. Дэвис акцентировал внимание на том, что в период войны страны не уведомляют своих противников о близости коллапса. По его мнению, если бы у Ирана возникли трудности, он потерял бы возможность контролировать пролив, и следовательно, судоходство было бы возобновлено. Однако, похоже, это не так, поскольку отсутствуют какие-либо известия о "крахе" иранского государства, добавил он. "Однако есть способ открыть пролив, но это произойдет только тогда, когда будут сняты обе блокады, и Вашингтон будет готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном. До сих пор президент был готов только требовать подчинения со стороны Ирана. Чем дольше будет продолжаться такое поведение, тем дольше Тегеран не будет в одностороннем порядке подчиняться", — заключил эксперт. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговорного процесса. В субботу он сообщил об отмене поездки делегации в Исламабад для нового раунда переговоров. Позже в тот же день президент заявил, что Соединенные Штаты получили новое предложение от ИРИ с более благоприятными условиями. Между тем, Тегеран изначально отрицал планы на встречу с американскими представителями. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или морской блокадой.

мировая экономика, тегеран, вашингтон, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан