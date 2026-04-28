"Худший сценарий". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране
Axios: в Белом доме опасаются затяжного конфликта с Ираном
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Представители администрации президента США выражают обеспокоенность тем, что противостояние с Ираном может перейти в формат замороженного конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников.
"Замороженный конфликт — худший сценарий для (Президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа с политической и экономической точек зрения", — заявил порталу источник.
Отмечается, что стороны могут оказаться в ситуации, когда активные боевые действия прекратятся, но мирное соглашение так и не будет заключено. Это грозит тем, что Ормузский пролив останется закрытым, а морская блокада США сохранится. При этом обе стороны будут ожидать, когда оппонент проявит слабость.
По информации источников, Трамп колеблется между возобновлением авиаударов и ужесточением санкционного давления. Один из собеседников портала охарактеризовал его состояние как "разочарованный реалист": он не стремится к силовому сценарию, но и не готов отступать.
На прошлой неделе глава Белого дома в одностороннем порядке продлил режим перемирия с Тегераном до завершения переговорного процесса. В субботу он сообщил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее Трамп заявил, что США получили от Ирана обновленное предложение с более выгодными условиями, хотя Тегеран ранее отрицал планы переговоров.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не будет вести диалог в условиях давления, угроз или морской блокады.