"Худший сценарий". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране

Представители администрации президента США выражают обеспокоенность тем, что противостояние с Ираном может перейти в формат замороженного конфликта, сообщает... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T23:39+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Представители администрации президента США выражают обеспокоенность тем, что противостояние с Ираном может перейти в формат замороженного конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников."Замороженный конфликт — худший сценарий для (Президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа с политической и экономической точек зрения", — заявил порталу источник.Отмечается, что стороны могут оказаться в ситуации, когда активные боевые действия прекратятся, но мирное соглашение так и не будет заключено. Это грозит тем, что Ормузский пролив останется закрытым, а морская блокада США сохранится. При этом обе стороны будут ожидать, когда оппонент проявит слабость.По информации источников, Трамп колеблется между возобновлением авиаударов и ужесточением санкционного давления. Один из собеседников портала охарактеризовал его состояние как "разочарованный реалист": он не стремится к силовому сценарию, но и не готов отступать.На прошлой неделе глава Белого дома в одностороннем порядке продлил режим перемирия с Тегераном до завершения переговорного процесса. В субботу он сообщил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее Трамп заявил, что США получили от Ирана обновленное предложение с более выгодными условиями, хотя Тегеран ранее отрицал планы переговоров.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не будет вести диалог в условиях давления, угроз или морской блокады.

https://1prime.ru/20260428/tramp-869496636.html

