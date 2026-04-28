Суд в мае рассмотрит иск к Euroclear на $2,2 миллиарда долларов

28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T17:31+0300

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 7 мая в рассмотрении одного из крупнейших в российских судах исков к бельгийскому Euroclear Bank – о взыскании более 2,2 миллиарда долларов (около 168 миллиардов рублей по текущему курсу) в пользу ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2", сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск заявлен о взыскании задолженности в размере более 2,2 миллиарда долларов, из которых номинальная стоимость бумаг – свыше 2,2 миллиарда долларов, начисленный купонный доход – более 4,5 миллиона долларов. Этот иск поступил в суд в мае 2025 года, и сначала истец требовал взыскать с ответчика около 32,8 миллиарда рублей. Но в октябре СФО "Силициум-2" увеличило сумму иска в пять с лишним раз. Как пояснил истец в суде, бумаги из-за санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank. Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 18,2 триллиона рублей убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей – и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей. По данным системы "БИР-Аналитик", ООО "СФО "Силициум-2" было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в мае 2022 года. Его учредителем указан фонд "Платан", учрежденный Натальей Носковой и Ириной Хлоповой, а руководителем – управляющая компания "Кипарис", принадлежащая Хлоповой. Основной вид деятельности СФО "Силициум-2" – "деятельность эмиссионная".

