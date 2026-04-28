https://1prime.ru/20260428/izrail-869518482.html
Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну
Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну - 28.04.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну
Глава МИД Израиля Гидеон Саар во вторник выразил удивление в связи с претензиями Украины по поводу закупок Израилем зерна и заявил, что его страна не поддастся... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T20:11+0300
2026-04-28T20:11+0300
2026-04-28T20:11+0300
мировая экономика
израиль
украина
киев
владимир зеленский
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар во вторник выразил удивление в связи с претензиями Украины по поводу закупок Израилем зерна и заявил, что его страна не поддастся на угрозы из Киева. В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов. "Мы категорически отвергаем подобную "Twitter-дипломатию" и не будем поддаваться ее влиянию... Правительство Украины не предоставило доказательств своих заявлений... До настоящего момента правительство Украины не обращалось (к Израилю - ред.) за юридической помощью. Оно обращалось через Twitter (бывшее название соцсети X) ", - заявил Саар на пресс-конференции. По словам министра, генеральный директор МИД Израиля во вторник утром разговаривал с израильской налоговой службой, которая начала расследование этого дела. "Судно еще не вошло в порт и не предоставило свои документы. Невозможно проверить правдивость заявлений Украины о подделке коносамента... Мы ещё раз обращаемся к нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства кражи, предоставьте их по соответствующим каналам", - отметил Саар. Глава МИД также выразил удивление поведением Киева, учитывая, что Израиль активно оказывал Украине гуманитарную помощь все эти годы. "Это несколько удивительно, учитывая, что мы поддерживали эту страну на международных форумах, оказывали ей поддержку различными способами, включая гуманитарную помощь, а прошлой зимой – помощь в поставках генераторов. Но, вероятно, такова жизнь. Мы будем придерживаться своих принципов", - заключил Саар. Во вторник источник в израильской портовой компании рассказал РИА Новости, что порт Хайфы не получал никаких распоряжений касательно пропуска и разгрузки сухогруза c зерном, которое вызвало претензии Украины. Источник отметил, что судно ждет очереди на заход в порт.
израиль
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_901aae67f684aecf51072e14b53d2969.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, израиль, украина, киев, владимир зеленский, мид
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, МИД
Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну
Глава МИД Израиля Саар: страна не поддастся на угрозы Киева из-за закупок зерна
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар во вторник выразил удивление в связи с претензиями Украины по поводу закупок Израилем зерна и заявил, что его страна не поддастся на угрозы из Киева.
В понедельник власти Украины
через социальные сети и СМИ обвинили Израиль
в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве
был вызван в МИД
для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский
позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
"Мы категорически отвергаем подобную "Twitter-дипломатию" и не будем поддаваться ее влиянию... Правительство Украины не предоставило доказательств своих заявлений... До настоящего момента правительство Украины не обращалось (к Израилю - ред.) за юридической помощью. Оно обращалось через Twitter (бывшее название соцсети X) ", - заявил Саар на пресс-конференции.
По словам министра, генеральный директор МИД Израиля во вторник утром разговаривал с израильской налоговой службой, которая начала расследование этого дела.
"Судно еще не вошло в порт и не предоставило свои документы. Невозможно проверить правдивость заявлений Украины о подделке коносамента... Мы ещё раз обращаемся к нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства кражи, предоставьте их по соответствующим каналам", - отметил Саар.
Глава МИД также выразил удивление поведением Киева, учитывая, что Израиль активно оказывал Украине гуманитарную помощь все эти годы.
"Это несколько удивительно, учитывая, что мы поддерживали эту страну на международных форумах, оказывали ей поддержку различными способами, включая гуманитарную помощь, а прошлой зимой – помощь в поставках генераторов. Но, вероятно, такова жизнь. Мы будем придерживаться своих принципов", - заключил Саар.
Во вторник источник в израильской портовой компании рассказал РИА Новости, что порт Хайфы не получал никаких распоряжений касательно пропуска и разгрузки сухогруза c зерном, которое вызвало претензии Украины. Источник отметил, что судно ждет очереди на заход в порт.
