Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников - 28.04.2026, ПРАЙМ
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников
Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
2026-04-28T02:28+0300
2026-04-28T02:28+0300
2026-04-28T02:54+0300
бизнес
экономика
россия
рф
сергей кравцов
минпросвещения
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов", - говорится в сообщении. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. "Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах", - рассказал Кравцов. Уточняется, что Минпросвещения России ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.
рф
бизнес, россия, рф, сергей кравцов, минпросвещения
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников
РИА Новости: летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов", - говорится в сообщении.
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре.
"Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах", - рассказал Кравцов.
Уточняется, что Минпросвещения России ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.