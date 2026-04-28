Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников - 28.04.2026, ПРАЙМ

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T02:28+0300

2026-04-28T02:28+0300

2026-04-28T02:54+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов", - говорится в сообщении. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. "Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах", - рассказал Кравцов. Уточняется, что Минпросвещения России ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.

рф

бизнес, россия, рф, сергей кравцов, минпросвещения