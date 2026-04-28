В Хорватии рассказали, что ввозят СПГ в 2,5 раза больше своих потребностей

В Хорватии рассказали, что ввозят СПГ в 2,5 раза больше своих потребностей - 28.04.2026, ПРАЙМ

В Хорватии рассказали, что ввозят СПГ в 2,5 раза больше своих потребностей

Хорватия через терминал для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк ввозит и регазифицирует объем в 2,5 раза больше своих потребностей и снабжает газом... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T18:11+0300

2026-04-28T18:11+0300

2026-04-28T18:11+0300

БЕЛГРАД, 28 апр – ПРАЙМ. Хорватия через терминал для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк ввозит и регазифицирует объем в 2,5 раза больше своих потребностей и снабжает газом регион юго-восточной Европы, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович. "Наш терминал... работает пять лет и снабжает большую часть центральной, восточной и юго-восточной Европы и далее развивается для поддержки перехода на водород. Это позволило нам полностью заместить российский газ и позиционировать Хорватию как энергетический хаб, объемом в 2,5 раза больше объема национальных потребностей", - заявил Пленкович на заседании "Инициативы трех морей" в хорватском Дубровнике во вторник. Хорватский министр экономики Анте Шушняр в феврале сообщил, что более двух третей СПГ, который поступает в Европу через терминал на острове Крк в Хорватии, мощностью 6,1 миллиарда кубометров в год, поступают из США. На официальном сайте терминала, запуск которого состоялся в январе 2021 года, указано, что к настоящему моменту принято 143 танкера с СПГ, регазифицировано 12,2 миллиарда кубических метров природного газа.

https://1prime.ru/20260428/gazoprovod-869511812.html

хорватия

европа

газ, хорватия, европа