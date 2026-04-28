Правящая коалиция Австрии договорилась о сдвоенном бюджете - 28.04.2026, ПРАЙМ
Правящая коалиция Австрии договорилась о сдвоенном бюджете
Правящая коалиция Австрии достигла соглашения по ключевым параметрам федерального бюджета на 2027-2028 годы, который среди прочего предусматривает сокращение... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T01:24+0300
01:24 28.04.2026
 
Правящая коалиция Австрии договорилась о сдвоенном бюджете

Der Standard: правящая коалиция Австрии достигла соглашения о сдвоенном бюджете

ВЕНА, 28 апр - ПРАЙМ. Правящая коалиция Австрии достигла соглашения по ключевым параметрам федерального бюджета на 2027-2028 годы, который среди прочего предусматривает сокращение расходов, сообщает газета Der Standard.
"Правящие партии - АНП (Австрийская народная партия - ред.), СДПА (Социал-демократическая партия Австрии - ред.) и либеральная NEOS - достигли принципиальной договоренности о сдвоенном бюджете на 2027 и 2028 годы", - говорится в материале издания.
Как уточняет газета, правительство Австрии намерено сократить дефицит бюджета с нынешних 4,2% до 3% ВВП к 2028 году, чтобы таким образом добиться соответствия Маастрихтским критериям ЕС.
По информации издания, общий объем мер по консолидации бюджета составит 5,1 миллиарда евро, что повлечет за собой сокращение госрасходов во многих секторах экономики.
Так, в качестве одной из мер запланирована индексация пенсий в 2027 и 2028 годах на 0,25 процентного пункта ниже уровня инфляции.
Кроме того, проект бюджета предполагает повышение налога на прибыль корпораций.
 
