Туроператор назвал страны, откуда есть рейсы на Кубу

Туроператор назвал страны, откуда есть рейсы на Кубу - 28.04.2026, ПРАЙМ

Туроператор назвал страны, откуда есть рейсы на Кубу

Рейсы из Доминиканы, Колумбии, Панамы и США летают на Кубу, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T01:37+0300

2026-04-28T01:37+0300

2026-04-28T02:13+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рейсы из Доминиканы, Колумбии, Панамы и США летают на Кубу, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий. "Сейчас есть рейсы из Доминиканы, Колумбии, Панамы, но больше всего рейсов из США", - рассказал он. Собеседник агентства отметил, что ежедневно на остров отправляются несколько рейсов из Майами. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми

куба

сша

доминикана

туризм, бизнес, мировая экономика, куба, сша, доминикана, дональд трамп