Курс рубля во вторник снизился к юаню на Мосбирже

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T19:23+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 4 копейки, до 10,98 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 2,49% - до 104,23 доллара за баррель. Юань вырос на 0,37%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,9–11,01 рубля. "Валютный фактор мог бы оказать поддержку рынку акций. Сейчас рубль остается относительно крепким - вероятно, в силу налогового периода. Однако уже в мае на валютный рынок с покупками вернется Минфин, что может стимулировать некоторый отскок валютных пар", - прокомментировала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Александр Фетисов из Россельхозбанка согласен, что дальнейшее укрепление рубля сдерживается перспективами выхода Минфина на рынок в мае с покупками валюты. "С другой стороны, повышенный приток валютной выручки на рынок в следующем месяце может существенно нивелировать влияние операций Минфина на курс", - отметил аналитик. На недельном горизонте паре юань-рубль будет сложно выйти из превалирующего диапазона 10,85-11,07, считает Фетисов. Рокотянская в свою очередь прогнозирует торговый диапазон на среду по юаню в 10,89-11,15 рубля, по доллару - 74,68–76,14 рубля.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

