Лихачев обсудил с премьер-министром Бангладеш строительство АЭС "Руппур" - 28.04.2026, ПРАЙМ

Глава "Росатома" Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом, они обсудили ход строительства с участием России АЭС "Руппур",... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T18:57+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом, они обсудили ход строительства с участием России АЭС "Руппур", сообщила пресс-служба "Росатома". Во вторник состоялась торжественная церемония начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Руппур". "Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Тариком Рахманом. Стороны обсудили ход реализации проекта строительства первой в стране атомной электростанции "Руппур". В ходе встречи стороны приветствовали начало этапа физического пуска АЭС "Руппур", - говорится в сообщении. С загрузки ядерного топлива в активную зону - "сердце" ядерного реактора начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Всего в активную зону реактора блока №1 АЭС "Руппур" загрузят 163 топливные сборки. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По плану, до конца 2026 года энергоблок №1 станции должен начать выдачу электроэнергии потребителям. "Стороны подчеркнули стратегическое значение проекта для энергетической системы Бангладеш и подтвердили заинтересованность в его успешной и своевременной реализации", - отмечает "Росатом". Лихачев назвал сотрудничество России и Бангладеш в атомной сфере ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии, взаимном уважении и стремлении к технологическому развитию. "Мы высоко ценим тот уровень взаимодействия, который сложился в ходе реализации масштабного проекта строительства АЭС "Руппур", - подчеркнул глава "Росатома". Он выразил уверенность, что успешное завершение проекта АЭС "Руппур" станет прочной основой для дальнейшего расширения партнерства обеих стран, откроет новые возможности для совместных высокотехнологических проектов как в энергетике, так и в смежных отраслях, науке и образовании. АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200.

россия, бангладеш, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом