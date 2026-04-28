Мировое производство рафинированной меди в январе — феврале выросло на 2,5% - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/med-869523132.html
Мировое производство рафинированной меди в январе — феврале выросло на 2,5%
2026-04-28T23:39+0300
промышленность
медь
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
https://1prime.ru/20260324/med-868585606.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:39 28.04.2026
 
Мировое производство рафинированной меди в январе — феврале выросло на 2,5%

ICSG: мировой выпуск рафинированной меди в январе — феврале вырос на 2,5%, до 4,7 млн тонн

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди за первые два месяца 2026 года выросло на 2,5% в годовом выражении, до 4,701 миллиона тонн, при этом в феврале - снизилось на 7,4% по сравнению с январем, до 2,261 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG).
"Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 2,5% за первые два месяца 2026 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руд) сократилось на 0,5%, а вторичное производство (из лома) увеличилось на 17%", - сказано в сообщении.
Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди в январе-феврале составило 4,701 миллиона тонн против 4,585 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Мировой выпуск рафинированной меди за второй месяц 2026 года упал на 7,4% в месячном выражении, до 2,261 миллиона тонн.
Глобальное видимое потребление рафинированной меди за отчетный период практически не изменилось и составило 4,391 миллиона тонн против 4,393 миллиона тонн годом ранее (-0,05%). В феврале мировое потребление снизилось на 17,6% по сравнению с первым месяцем 2026 года - до 1,984 миллиона тонн.
Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых двух месяцев демонстрирует профицит в размере 310 тысяч тонн, следует из данных таблицы. При этом по итогам февраля профицит составил 276 тысяч тонн, увеличившись в 8 раз по сравнению с январем.
Мировая добыча меди за отчетный период, по предварительным данным, увеличилась примерно на 0,4% в годовом выражении - до 3,657 миллиона тонн, а в феврале упала на 6,6% в месячном выражении, до 1,766 миллиона тонн.
Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире в январе-феврале снизился на 1,3 процентных пункта в годовом выражении - до 80%, а во второй месяц года увеличился на 1,8 процентного пункта по сравнению с январем, до 80,9%. Средний уровень загрузки мощностей по добыче уменьшился на 2,5 процентного пункта год к году - до 76,8%, а в последний зимний месяц вырос на 2,3 процентного пункта в месячном выражении - до 78%.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
Кристаллы природной меди - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
ICSG спрогнозировал рост мировых мощностей по добыче меди в 2026-2030 годах
24 марта, 17:02
 
Промышленностьмедь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала