Мировое производство рафинированной меди в январе — феврале выросло на 2,5%

2026-04-28T23:39+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди за первые два месяца 2026 года выросло на 2,5% в годовом выражении, до 4,701 миллиона тонн, при этом в феврале - снизилось на 7,4% по сравнению с январем, до 2,261 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 2,5% за первые два месяца 2026 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руд) сократилось на 0,5%, а вторичное производство (из лома) увеличилось на 17%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди в январе-феврале составило 4,701 миллиона тонн против 4,585 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Мировой выпуск рафинированной меди за второй месяц 2026 года упал на 7,4% в месячном выражении, до 2,261 миллиона тонн. Глобальное видимое потребление рафинированной меди за отчетный период практически не изменилось и составило 4,391 миллиона тонн против 4,393 миллиона тонн годом ранее (-0,05%). В феврале мировое потребление снизилось на 17,6% по сравнению с первым месяцем 2026 года - до 1,984 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых двух месяцев демонстрирует профицит в размере 310 тысяч тонн, следует из данных таблицы. При этом по итогам февраля профицит составил 276 тысяч тонн, увеличившись в 8 раз по сравнению с январем. Мировая добыча меди за отчетный период, по предварительным данным, увеличилась примерно на 0,4% в годовом выражении - до 3,657 миллиона тонн, а в феврале упала на 6,6% в месячном выражении, до 1,766 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире в январе-феврале снизился на 1,3 процентных пункта в годовом выражении - до 80%, а во второй месяц года увеличился на 1,8 процентного пункта по сравнению с январем, до 80,9%. Средний уровень загрузки мощностей по добыче уменьшился на 2,5 процентного пункта год к году - до 76,8%, а в последний зимний месяц вырос на 2,3 процентного пункта в месячном выражении - до 78%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

