Австралия готовит закон, обязывающий Meta*, Google и TikTok платить СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Австралия готовит закон, обязывающий Meta*, Google и TikTok платить СМИ
06:54 28.04.2026 (обновлено: 07:02 28.04.2026)
 
Австралия готовит закон, обязывающий Meta*, Google и TikTok платить СМИ

Правительство Австралии предложило обязать Meta*, Google и TikTok платить СМИ за новости

ДЖАКАРТА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство Австралии представило законопроект, который обяжет крупные цифровые платформы, включая Meta*, Google и TikTok, заключать коммерческие соглашения с австралийскими СМИ или выплачивать специальный сбор за использование новостного контента.
Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, новая инициатива News Bargaining Incentive должна закрыть лазейку в действующем кодексе, позволявшую платформам избегать обязательств, в том числе путем удаления новостей с их сервисов.
Согласно проекту, платформы, отказавшиеся от коммерческих сделок с издателями, будут обязаны выплачивать до 2,25% своей выручки в Австралии. При этом сумма может быть снижена за счет соглашений с медиа: на 150% для крупных традиционных СМИ и на 170% - для небольших редакций.
"Если работа журналистов создает ценность, она должна иметь денежное выражение", - заявил Альбанезе, подчеркнув, что крупные международные корпорации не должны использовать журналистский контент для извлечения прибыли без компенсации его создателям.
По словам премьер-министра, власти уже провели масштабные консультации с Meta*, Google и TikTok. Законопроект планируется внести в парламент в июле или августе.
Австралийские власти подчеркивают, что инициатива направлена на поддержку национальной журналистики и сохранение устойчивой медиасреды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
