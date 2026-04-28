Австралия готовит закон, обязывающий Meta*, Google и TikTok платить СМИ
2026-04-28T06:54+0300
ДЖАКАРТА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство Австралии представило законопроект, который обяжет крупные цифровые платформы, включая Meta*, Google и TikTok, заключать коммерческие соглашения с австралийскими СМИ или выплачивать специальный сбор за использование новостного контента. Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, новая инициатива News Bargaining Incentive должна закрыть лазейку в действующем кодексе, позволявшую платформам избегать обязательств, в том числе путем удаления новостей с их сервисов. Согласно проекту, платформы, отказавшиеся от коммерческих сделок с издателями, будут обязаны выплачивать до 2,25% своей выручки в Австралии. При этом сумма может быть снижена за счет соглашений с медиа: на 150% для крупных традиционных СМИ и на 170% - для небольших редакций. "Если работа журналистов создает ценность, она должна иметь денежное выражение", - заявил Альбанезе, подчеркнув, что крупные международные корпорации не должны использовать журналистский контент для извлечения прибыли без компенсации его создателям. По словам премьер-министра, власти уже провели масштабные консультации с Meta*, Google и TikTok. Законопроект планируется внести в парламент в июле или августе. Австралийские власти подчеркивают, что инициатива направлена на поддержку национальной журналистики и сохранение устойчивой медиасреды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
