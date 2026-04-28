Минфин 29 апреля предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков

Минфин России в среду, 29 апреля, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

2026-04-28T16:03+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 29 апреля, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

рынок, финансы, россия, минфин рф