Минфин работает над изменением условий семейной ипотеки по числу детей

Минфин работает над изменением условий семейной ипотеки по числу детей - 28.04.2026, ПРАЙМ

Минфин работает над изменением условий семейной ипотеки по числу детей

Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и готовит создание механизма снижения ставки при рождении... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T19:28+0300

2026-04-28T19:28+0300

2026-04-28T20:20+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и готовит создание механизма снижения ставки при рождении последующих детей, сообщает министерство. Директор департамента Минфина по финансовой политике Алексей Яковлев на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" рассказал о ключевых инициативах, прорабатываемых министерством в рамках исполнения поручений президента РФ. "В частности, о подготовке предложений по модификации условий "Семейной ипотеки" в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Предложенные инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом", - говорится в сообщении.Спрос россиян на льготные программы сохраняется на высоком уровне, несмотря на корректировки отдельных условий, прежде всего, по "Семейной ипотеке", отмечается в материалах. Речь идет в том числе о реализации принципа "одна льготная ипотека на семью", который направлен на повышение целевого характера мер господдержки, поясняется там."В дальнейшем еще больший акцент нужно сделать на усилении адресности мер. Это необходимый шаг для повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентации на наиболее нуждающиеся категории граждан. Нужно сосредоточиться на развитии механизмов гибкой настройки программ на региональном уровне", - сказал Яковлев, его слова приводятся в материалах.Например, в рамках семейной ипотеки уже сейчас регионы могут обеспечить снижение ставки через дополнительное субсидирование, отметил он. "Такой подход позволяет учитывать различия в уровне доходов, стоимости жилья и демографической ситуации в субъектах РФ", – сказал Яковлев.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, банки, рф, минфин, госсовет