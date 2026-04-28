В России в 2025 году выдали около миллиона ипотечных кредитов - 28.04.2026, ПРАЙМ
В России в 2025 году выдали около миллиона ипотечных кредитов
финансы, бизнес, рф, минфин, госсовет
Финансы, Бизнес, РФ, Минфин, Госсовет
19:35 28.04.2026
 
В России в 2025 году выдали около миллиона ипотечных кредитов

Минфин: в России в 2025 году выдали около миллиона ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей

Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Около 1 миллиона ипотечных кредитов на порядка 4,5 триллиона рублей было выдано в РФ в 2025 году, доля льготных программ в количественном выражении составила около 63%, сообщает Минфин.
"По итогам 2025 года в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму порядка 4,5 трлн рублей. При этом льготные программы продолжают занимать доминирующее положение: их доля составила около 63% по количеству выданных кредитов и 80% в денежном выражении. Объем бюджетных расходов на поддержку рынка остается значительным", - сообщил директор департамента Минфина по финансовой политике Алексей Яковлев, его слова приводятся в материалах на сайте по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья".
По его словам, спрос со стороны населения на льготные программы сохраняется на высоком уровне, несмотря на корректировки отдельных условий, прежде всего, по "Семейной ипотеке", говорится в материалах.
