Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о планах расширения госконтроля промпродукции - 28.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о планах расширения госконтроля промпродукции
Минпромторг: госконтроль промышленной продукции в России планируется вводить в три этапа

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Государственный контроль промышленной продукции в России планируется вводить в три этапа, постепенно расширяя ее перечень, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля.
"Мы планируем внедрять его (контроль - ред.) в три этапа, то есть у нас постепенное расширение продукции. С 1 сентября 2026 года это следующий перечень: автомобильное топливо, колесные транспортные средства, электроэнергия, цемент, радиаторы, кабели и провода", - сказал Абраменков.
Он добавил, что с 1 января 2027 года в перечень продукции, которая попадет под эту меру регулирования, войдут также металлообрабатывающие станки, строительные изделия из бетона и металла, оборудование для лесозаготовки, промышленности и строительных материалов. Кроме того, с 2028 года госконтроль планируется расширить на углеводородные газы, авиационное топливо, аттракционы. Всего, как ожидается, такая мера регулирования будет действовать в отношении 71 вида продукции.
"Органом госконтроля мы предполагаем, что это будет Росстандарт, потому что его деятельность в рамках эксперимента уже доказала эффективность это органа", - отметил замглавы Минпромторга.
В конце марта Абраменков отмечал, что закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора.
