Минтранс разработал законопроект о транспортной политике

Минтранс разработал законопроект о транспортной политике - 28.04.2026, ПРАЙМ

Минтранс разработал законопроект о транспортной политике

Минтранс РФ разработал законопроект о транспортной политике страны, в нем зафиксируется понятие суверенитета в отрасли, следует из документа проекта, с которым... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T01:18+0300

2026-04-28T01:18+0300

2026-04-28T01:18+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал законопроект о транспортной политике страны, в нем зафиксируется понятие суверенитета в отрасли, следует из документа проекта, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, под транспортным суверенитетом в России понимается способность государства обеспечивать перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почты по территории РФ и за ее пределами, исходя из национальных целей развития и их реализации. В том числе для обеспечения обороны и безопасности государства. Кроме того, в документе сформированы цели и задачи транспортной отрасли. Среди целей выделены три основных направления: скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта, а также обеспечение обороны страны и безопасности государства. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта, в стране не было. При этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы. Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.

рф

бизнес, россия, рф