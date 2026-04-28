Мишустин откроет просветительский марафон "Знание. Первые" - 28.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин откроет просветительский марафон "Знание. Первые"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник откроет просветительский марафон "Знание. Первые". Как ранее сообщили в российском кабмине, Мишустин выступит с докладом "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!". Трансляция выступления премьера будет организована на официальных ресурсах кабмина в интернете, в том числе на платформе "Макс". В прошлом году Мишустин выступил на марафоне с темой "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". Премьер тогда назвал технологическое лидерство системообразующей целью для страны. Он отмечал, что санкционное противостояние еще раз доказало - для будущих побед России следует опираться только на свои силы. Мишустин также рассказал о привлечении частных инвестиций в космическую сферу, беспилотных системах и планах по увеличению добычи дефицитного сырья. Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
