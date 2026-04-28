В МВД рассказали несколько правил, чтобы не стать жертвой вредоносного ПО - 28.04.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
В МВД рассказали несколько правил, чтобы не стать жертвой вредоносного ПО
мошенничество
технологии
финансы
банки
мвд
13:07 28.04.2026
 
В МВД рассказали несколько правил, чтобы не стать жертвой вредоносного ПО

Волк: Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного ПО

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного программного обеспечения, с помощью которого злоумышленники передают файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк добавила, что нельзя по просьбе неизвестных прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить на его клавиатуре направленный злоумышленниками новый пин-код. При потере денег следует немедленно сообщить в банк и полицию.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками
19 апреля, 08:55
 
