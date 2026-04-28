В МВД рассказали несколько правил, чтобы не стать жертвой вредоносного ПО

Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного программного обеспечения, с помощью которого злоумышленники передают файлы,...

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного программного обеспечения, с помощью которого злоумышленники передают файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую", - написала она в своем канале на платформе "Макс". Волк добавила, что нельзя по просьбе неизвестных прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить на его клавиатуре направленный злоумышленниками новый пин-код. При потере денег следует немедленно сообщить в банк и полицию.

https://1prime.ru/20260419/mvd-869265151.html

