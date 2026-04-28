Набиуллина рассказала, какой видит экономику России в 2036 году - 28.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основными трендами российской экономики через десять лет, в 2036 году, будут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на "Альфа-Саммите". "Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них… Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, какой она видит экономику в 2036 году. Председатель ЦБ отметила, что люди сейчас находятся в эпохе тектонических технологических изменений. "Технологический прогресс идет всегда. Но такие тектонические изменения бывают, на мой взгляд, не так часто. И мы находимся в этом периоде, и эти изменения технологические будут определять условия нашего бизнеса, работы в финансовой сфере и нашей жизни", - считает Набиуллина. Еще одним трендом экономики в 2036 году глава Банка России видит искусственный интеллект. Она отметила, что не всегда удается увидеть все возможности и риски, но ИИ "явно будет определять наше развитие". "Эффект масштаба данных, клиентов - тоже от этого никуда не деться. И платформенная экономика будет. Вызов для нас - как при этом сохранить конкуренцию и не сделать людей заложникам этих монопольных платформенных структур, которые очень эффективны, очень полезны. Вот это, наверное, очень важно", - добавила Набиуллина. При этом глава регулятора отметила, что какие бы технологические изменения ни были, важна макроэкономическая стабильность. "Макроэкономическую стабильность, как и развитие, обеспечивают люди. Пока не искусственный интеллект. Может быть, мы к этому придем. И здесь все равно ценность этого неизменна", - подытожила она.
