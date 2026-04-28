https://1prime.ru/20260428/nabiullina--869505337.html

Набиуллина рассказала, какой видит экономику России в 2036 году

Основными трендами российской экономики через десять лет, в 2036 году, будут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика,...

финансы

технологии

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864009344_0:228:2596:1688_1920x0_80_0_0_03c989153e52d0d9b7558b80eae21ce6.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основными трендами российской экономики через десять лет, в 2036 году, будут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на "Альфа-Саммите". "Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них… Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, какой она видит экономику в 2036 году. Председатель ЦБ отметила, что люди сейчас находятся в эпохе тектонических технологических изменений. "Технологический прогресс идет всегда. Но такие тектонические изменения бывают, на мой взгляд, не так часто. И мы находимся в этом периоде, и эти изменения технологические будут определять условия нашего бизнеса, работы в финансовой сфере и нашей жизни", - считает Набиуллина. Еще одним трендом экономики в 2036 году глава Банка России видит искусственный интеллект. Она отметила, что не всегда удается увидеть все возможности и риски, но ИИ "явно будет определять наше развитие". "Эффект масштаба данных, клиентов - тоже от этого никуда не деться. И платформенная экономика будет. Вызов для нас - как при этом сохранить конкуренцию и не сделать людей заложникам этих монопольных платформенных структур, которые очень эффективны, очень полезны. Вот это, наверное, очень важно", - добавила Набиуллина. При этом глава регулятора отметила, что какие бы технологические изменения ни были, важна макроэкономическая стабильность. "Макроэкономическую стабильность, как и развитие, обеспечивают люди. Пока не искусственный интеллект. Может быть, мы к этому придем. И здесь все равно ценность этого неизменна", - подытожила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

