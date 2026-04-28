О спорах и новых вызовах. Набиуллина рассказала, что ждет экономику России - 28.04.2026, ПРАЙМ
О спорах и новых вызовах. Набиуллина рассказала, что ждет экономику России
2026-04-28T13:10+0300
2026-04-28T14:04+0300
13:10 28.04.2026 (обновлено: 14:04 28.04.2026)
 
О спорах и новых вызовах. Набиуллина рассказала, что ждет экономику России

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о разногласиях по ключевой ставке и вызовах, стоящих перед регулятором в условиях трансформации российской экономики.
Как сообщила Набиуллина, Совет директоров ЦБ горячо спорит при подготовке решений по ставке.
"Иногда на повышенных тонах. <...> Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, <...> где мы обсуждаем <...> аргументы разных сторон", — сказала она, выступая на Альфа-Саммите.
По ее словам, выбор уровни ставки — достаточно сложный вызов для Банка России: с одной стороны нужно остановить рост инфляции, с другой — не навредить развитию экономики, в которой происходят глубокие изменения. Поэтому такие решения регулятор принимает не автоматически: это требует тщательного анализа со стороны экспертов и сотрудников.
"И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем <...> рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", — добавила Набиуллина.
Перегрев ощущается не всегда, отметила она. Сейчас же, по ее словам, рисков для финансовой устойчивости в экономике нет, а дальнейший потенциал определить сложно.
Среди основных трендов будущего глава Центробанка назвала использование технологий, искусственного интеллекта и платформ.
По мнению Набиуллиной, изменения в технологической сфере будут определять не только условия работы бизнеса и финансовых структур, но и жизни россиян. От развития ИИ будет зависеть прогресс страны. Что касается платформенной экономики, здесь перед Банком России стоит другой вызов — как при этом сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур.
Однако, резюмировала глава регулятора, какими бы ни были технологические изменения, важной остается макроэкономическая стабильность, которую пока обеспечивают люди.
