https://1prime.ru/20260428/nabiullina--869505717.html
О спорах и новых вызовах. Набиуллина рассказала, что ждет экономику России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о разногласиях по ключевой ставке и вызовах, стоящих перед регулятором в условиях трансформации российской...
2026-04-28T13:10+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о разногласиях по ключевой ставке и вызовах, стоящих перед регулятором в условиях трансформации российской экономики.Главное — в материале ПРАЙМ.Как сообщила Набиуллина, Совет директоров ЦБ горячо спорит при подготовке решений по ставке."Иногда на повышенных тонах. <...> Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, <...> где мы обсуждаем <...> аргументы разных сторон", — сказала она, выступая на Альфа-Саммите.По ее словам, выбор уровни ставки — достаточно сложный вызов для Банка России: с одной стороны нужно остановить рост инфляции, с другой — не навредить развитию экономики, в которой происходят глубокие изменения. Поэтому такие решения регулятор принимает не автоматически: это требует тщательного анализа со стороны экспертов и сотрудников."И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем <...> рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", — добавила Набиуллина.Перегрев ощущается не всегда, отметила она. Сейчас же, по ее словам, рисков для финансовой устойчивости в экономике нет, а дальнейший потенциал определить сложно.Среди основных трендов будущего глава Центробанка назвала использование технологий, искусственного интеллекта и платформ.По мнению Набиуллиной, изменения в технологической сфере будут определять не только условия работы бизнеса и финансовых структур, но и жизни россиян. От развития ИИ будет зависеть прогресс страны. Что касается платформенной экономики, здесь перед Банком России стоит другой вызов — как при этом сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур.Однако, резюмировала глава регулятора, какими бы ни были технологические изменения, важной остается макроэкономическая стабильность, которую пока обеспечивают люди.
https://1prime.ru/20260425/rubl-869427948.html
https://1prime.ru/20260424/stavki-869426339.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_cb0bcafafff43fd4f87f3dc18173a673.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"После ставки". Аналитик предупредил о майских испытаниях для рубля
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных