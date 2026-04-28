Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина ответила на обвинения ЦБ в замедлении роста российской экономики - 28.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина ответила на обвинения ЦБ в замедлении роста российской экономики
Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите". По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается. "Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", - добавила Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Ранее в апреле глава регулятора заявляла, что Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, для чего потребовалось пятьдесят лет. ЦБ проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По итогам заседания совета директоров 24 апреля регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
Набиуллина: ЦБ иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается. "Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Ранее в апреле глава регулятора заявляла, что Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, для чего потребовалось пятьдесят лет.
ЦБ проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По итогам заседания совета директоров 24 апреля регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
