Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина

Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина - 28.04.2026, ПРАЙМ

Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина

Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T12:36+0300

2026-04-28T12:36+0300

2026-04-28T12:53+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите". Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту."Мы можем слышать, что финансовое состояние многих компаний ухудшилось, долговая нагрузка огромная. На прошлой неделе были цифры просроченной, по-моему, дебиторской задолженности, все обсуждали", – добавила Набиуллина.Но нужно каждый раз спокойно относиться к цифрам, указала она. Например, надо не просто сравнивать величину просроченной дебиторской задолженности, а учитывать, что показатель в целом вырос, но пока останется ниже пиков, отметила глава регулятора."Финансовое состояние отдельных компаний, пусть очень крупных, сразу экстраполируется на состояние экономики в целом. У нас выросла неравномерность в инвестициях, прибыли, в состоянии долговой нагрузки", – обратила она внимание.

финансы, банки, рф, эльвира набиуллина