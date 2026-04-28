Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина - 28.04.2026, ПРАЙМ
Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина - 28.04.2026, ПРАЙМ
Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина
Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T12:36+0300
2026-04-28T12:53+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите". Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту."Мы можем слышать, что финансовое состояние многих компаний ухудшилось, долговая нагрузка огромная. На прошлой неделе были цифры просроченной, по-моему, дебиторской задолженности, все обсуждали", – добавила Набиуллина.Но нужно каждый раз спокойно относиться к цифрам, указала она. Например, надо не просто сравнивать величину просроченной дебиторской задолженности, а учитывать, что показатель в целом вырос, но пока останется ниже пиков, отметила глава регулятора."Финансовое состояние отдельных компаний, пусть очень крупных, сразу экстраполируется на состояние экономики в целом. У нас выросла неравномерность в инвестициях, прибыли, в состоянии долговой нагрузки", – обратила она внимание.
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина
12:36 28.04.2026 (обновлено: 12:53 28.04.2026)
 
Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина

Набиуллина: рисков для финансовой устойчивости в экономике нет

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту.
"Мы можем слышать, что финансовое состояние многих компаний ухудшилось, долговая нагрузка огромная. На прошлой неделе были цифры просроченной, по-моему, дебиторской задолженности, все обсуждали", – добавила Набиуллина.
Но нужно каждый раз спокойно относиться к цифрам, указала она. Например, надо не просто сравнивать величину просроченной дебиторской задолженности, а учитывать, что показатель в целом вырос, но пока останется ниже пиков, отметила глава регулятора.
"Финансовое состояние отдельных компаний, пусть очень крупных, сразу экстраполируется на состояние экономики в целом. У нас выросла неравномерность в инвестициях, прибыли, в состоянии долговой нагрузки", – обратила она внимание.
