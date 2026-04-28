Набиуллина рассказала о этапах принятия решения по ключевой ставке

https://1prime.ru/20260428/nabiullina-869504000.html

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об этапах и механизмах принятия решения по ключевой ставке. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T12:24+0300

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864071812_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_1290ee5e26366dfe456db7cc12470930.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об этапах и механизмах принятия решения по ключевой ставке. "Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз. То есть четыре раза в год мы уточняем прогноз, потому что решение делаем на базе прогноза", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите". Набиуллина уточнила, что ключевая ставка влияет на инфляцию через несколько кварталов. "Важность прогноза здесь тяжело переоценить", - добавила она. Затем, по ее словам, примерно за три недели до заседания совета директоров проходит совещание. "Мы обсуждаем предпосылки, прогнозы, что мы должны заложить с точки зрения внешних условий, той же цены на нефть, какие мы учитываем иные параметры, в том числе по внутреннему состоянию", - сообщила глава ЦБ. Потом эксперты Банка России на основе моделей делают расчеты. "И у нас есть целая неделя, когда мы обсуждаем. То есть, не только когда совет директоров происходит. А начинается с двух докладов: департамента денежно-кредитной политики, и у нас альтернативный взгляд у департамента исследования и прогнозирования… У них несколько разные модели", - уточнила Набиуллина. Затем, продолжила глава регулятора, проходят совещания с территориальными подразделениями ЦБ. "В следующий день мы выслушиваем всех руководителей наших территориальных учреждений - семи. Потому что их задача - тоже между заседанием совета директоров анализировать, что происходит в экономиках регионов. Они очень активно встречаются с бизнесом", - добавила она.Набиуллина также отметила важность для ЦБ мнения бизнеса. "Кроме того, у нас один из самых больших опросов бизнеса в стране. Мы практически каждый месяц, перед заседанием совета директоров, опрашиваем 15 тысяч компаний по стране разных: малых, средних, из разных отраслей", - уточнила глава ЦБ. Она также отметила, что после этого несколько дней в Банке России идут дискуссии. "Когда у нас не опорный - так называем раунд, - и когда опорный, мы сравниваем, что происходило по факту и сравниваем с теми ожиданиями, прогнозами, которые у нас были. Что пошло не так: либо мы ошиблись где-то в оценках..., нужно подкорректировать, и либо факты какие-то случились. Ну то есть это вот такой процесс", - подытожила Набиуллина.Банк России в заявлении по ключевой ставке в прошедшую пятницу полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

