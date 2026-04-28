Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/nabiullina-869504588.html
ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина
финансы
россия
банки
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_36f3d6f6ff7ec4cf8fb537608cb7eb1f.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c3e2ae8a9d0af2fc2991bc819571943a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Набиуллина: ЦБ РФ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Центробанк ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. При этом его руководство неоднократно предупреждало, что все, что связано с криптоактивами, - это очень рискованно.
"Мы считаем, что актив криптовалюты - волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось", - сказала Набиуллина, выступая во вторник на "Альфа-Саммите".
Набиуллина добавила, что Банк России также против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. "У нас деньги одни - это рубль, единство денежного обращения очень важно", - пояснила она.
При этом, по её словам, ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию криптовалют, и пояснила почему.
"С одной стороны, вырос спрос добросовестных инвесторов, с другой стороны, выросло использование криптовалют для отмывания и разных преступных целей - криптовалюты проникли и туда и сюда, а регулирование должно отделить их… и бороться со всеми нелегальными операциями", - заключила она.
ФинансыРОССИЯБанкиРФЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала