ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина

Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T12:48+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Центробанк ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. При этом его руководство неоднократно предупреждало, что все, что связано с криптоактивами, - это очень рискованно. "Мы считаем, что актив криптовалюты - волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось", - сказала Набиуллина, выступая во вторник на "Альфа-Саммите". Набиуллина добавила, что Банк России также против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. "У нас деньги одни - это рубль, единство денежного обращения очень важно", - пояснила она. При этом, по её словам, ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию криптовалют, и пояснила почему. "С одной стороны, вырос спрос добросовестных инвесторов, с другой стороны, выросло использование криптовалют для отмывания и разных преступных целей - криптовалюты проникли и туда и сюда, а регулирование должно отделить их… и бороться со всеми нелегальными операциями", - заключила она.

