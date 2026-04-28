Частный бизнес должен быть основой экономики России, заявила Набиуллина
Частный бизнес должен быть основой экономики России, заявила Набиуллина
2026-04-28T12:59+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Частный бизнес рискует собственными деньгами и выбирает наиболее эффективные решения, именно он должен быть основой российской экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ключевая. Я всегда так считала и до сих пор считаю. Ключевая роль у частного бизнеса. Именно частный бизнес позволил нам, нашей экономике адаптироваться к такому шквалу санкций, именно его гибкость, умение находить разные ниши, возможности", - прокомментировала она во время выступления на "Альфа-Саммите" вопрос о роли частного бизнеса в экономике России. "На мой взгляд, конечно, частный бизнес, который рискует своими деньгами, он выбирает эффективные решения и обеспечивает тот необходимый рост производительности труда и эффективности. Я уверена, что частный бизнес должен быть основой нашей экономики", - добавила глава ЦБ.
