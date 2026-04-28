Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, заявила Набиуллина
Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T14:17+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. "Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию", – сказала она на "Альфа-Саммите". Президент России Владимир Путин заявлял в середине апреля, что уровень безработицы в стране продолжает держаться на низком уровне и сейчас составляет 2,1%.
