Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости

Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости - 28.04.2026, ПРАЙМ

Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости

Рынок недвижимости столкнулся с "идеальным штормом". Сразу несколько "черных лебедей" перекраивают его невиданными темпами, но это дает и новые возможности,... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T12:56+0300

2026-04-28T12:56+0300

2026-04-28T12:56+0300

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Рынок недвижимости столкнулся с "идеальным штормом". Сразу несколько "черных лебедей" перекраивают его невиданными темпами, но это дает и новые возможности, считают участники прошедшего в апреле ежегодного форума "Про Девелопмент".Более 300 топ-менеджеров отрасли, которых собрал Московский Бизнес Клуб (МБК), в ходе обсуждений констатировали уникальное сочетание влияющих на рынок факторов. Если раньше девелоперы гадали, когда снизится ключевая ставка, то теперь в повестку вошли геополитические шоки, способные переформатировать всю экономическую модель.Особый резонанс вызвал доклад руководителя аналитического центра IRN.RU Олега Репченко. Он указал, что эскалация в Персидском заливе уже взвинтила мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, раскручивает инфляционную спираль и напрямую бьет по планам Центробанка. В такой ситуации надежды на быстрое смягчение денежно-кредитной политики тают, а доступность ипотеки — главного драйвера последних лет — продолжает падать.Цифры, прозвучавшие на форуме, подтверждают системный кризис. Руководитель департамента аналитики Dar Денис Бобков привел жесткую статистику: спрос в феврале 2026 года рухнул на 50% по сравнению с февралем 2025 года, а объем предложения новостроек сократился на 17% при росте средней цены на 26%. Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок окончательно уходит от модели массовой доступности к модели управляемого спроса, где ключевую роль будут играть персональные сценарии продаж и качество среды.Впрочем, даже в условиях турбулентности девелоперы пытаются найти новые точки роста. Генеральный директор Vos'hod Диана Нилиповская перечислила факторы ликвидности в делюкс-сегменте, а Екатерина Ломтева из CORE.XP доказала, что грамотное благоустройство напрямую влияет на цену реализации и доверие к бренду. При этом коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина отметила парадокс: доля ипотеки выросла именно из-за снижения ключевой ставки в начале года, однако этот всплеск оказался недолгим.Подводя итоги форума, директор Московского Бизнес Клуба Анна Маркина подчеркнула, что кризис заставляет игроков пересмотреть сами принципы работы."Сегодня мы стали свидетелями уникального диалога: девелоперы слушали художников, ритейлеры обсуждали с отельерами философию сервиса "Welcome Back", а инвесторы рассматривали акватермальные комплексы как фактор капитализации жилья. Это и есть ценность нашего форума — мы снимаем границы между сегментами. Здоровье, эмоции и персонализация становятся такими же активами, как квадратные метры", — подытожила она.Главный вывод, который сделали участники: эпоха дешевых денег и линейных стратегий ушла безвозвратно. Те, кто сможет адаптироваться к новым "черным лебедям" — от войны цен на нефть до смены модели потребления, — получат решающее преимущество в ближайшие пять лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, недвижимость