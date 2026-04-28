Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости - 28.04.2026, ПРАЙМ
Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости
https://1prime.ru/20260417/lsr-869240017.html
Девелоперы сосчитали "черных лебедей на рынке недвижимости

Рынок недвижимости вошел в идеальный шторм, но рынок видит контуры новой эпохи

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Рынок недвижимости столкнулся с "идеальным штормом". Сразу несколько "черных лебедей" перекраивают его невиданными темпами, но это дает и новые возможности, считают участники прошедшего в апреле ежегодного форума "Про Девелопмент".
Более 300 топ-менеджеров отрасли, которых собрал Московский Бизнес Клуб (МБК), в ходе обсуждений констатировали уникальное сочетание влияющих на рынок факторов. Если раньше девелоперы гадали, когда снизится ключевая ставка, то теперь в повестку вошли геополитические шоки, способные переформатировать всю экономическую модель.
Рабочие на стройке - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости на 24 процента
17 апреля, 18:35
Особый резонанс вызвал доклад руководителя аналитического центра IRN.RU Олега Репченко. Он указал, что эскалация в Персидском заливе уже взвинтила мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, раскручивает инфляционную спираль и напрямую бьет по планам Центробанка. В такой ситуации надежды на быстрое смягчение денежно-кредитной политики тают, а доступность ипотеки — главного драйвера последних лет — продолжает падать.
Цифры, прозвучавшие на форуме, подтверждают системный кризис. Руководитель департамента аналитики Dar Денис Бобков привел жесткую статистику: спрос в феврале 2026 года рухнул на 50% по сравнению с февралем 2025 года, а объем предложения новостроек сократился на 17% при росте средней цены на 26%. Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок окончательно уходит от модели массовой доступности к модели управляемого спроса, где ключевую роль будут играть персональные сценарии продаж и качество среды.
Впрочем, даже в условиях турбулентности девелоперы пытаются найти новые точки роста. Генеральный директор Vos'hod Диана Нилиповская перечислила факторы ликвидности в делюкс-сегменте, а Екатерина Ломтева из CORE.XP доказала, что грамотное благоустройство напрямую влияет на цену реализации и доверие к бренду. При этом коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина отметила парадокс: доля ипотеки выросла именно из-за снижения ключевой ставки в начале года, однако этот всплеск оказался недолгим.
Подводя итоги форума, директор Московского Бизнес Клуба Анна Маркина подчеркнула, что кризис заставляет игроков пересмотреть сами принципы работы.
"Сегодня мы стали свидетелями уникального диалога: девелоперы слушали художников, ритейлеры обсуждали с отельерами философию сервиса "Welcome Back", а инвесторы рассматривали акватермальные комплексы как фактор капитализации жилья. Это и есть ценность нашего форума — мы снимаем границы между сегментами. Здоровье, эмоции и персонализация становятся такими же активами, как квадратные метры", — подытожила она.
Главный вывод, который сделали участники: эпоха дешевых денег и линейных стратегий ушла безвозвратно. Те, кто сможет адаптироваться к новым "черным лебедям" — от войны цен на нефть до смены модели потребления, — получат решающее преимущество в ближайшие пять лет.
 
