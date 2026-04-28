Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Novartis в I квартале 2026 года снизилась на 12,6 процентов - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/novartis-869499883.html
Чистая прибыль Novartis в I квартале 2026 года снизилась на 12,6 процентов
Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 12,6% в годовом выражении и составила 3,156 миллиарда...
бизнес
европа
novartis
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/75/840807531_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_e99a4f239702aeddc7f86f21e52744b0.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 12,6% в годовом выражении и составила 3,156 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,65 доллара после 1,83 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка снизилась на 1% в годовом выражении, до 13,113 миллиарда долларов. Прогноз по финрезультатам на весь 2026 год подтвержден. Ожидается рост чистой выручки на низкий однозначный процент, а также снижение основной операционной прибыли на низкий однозначный процент. Ранее компания прогнозировала рост продаж в пределах 1-3% по итогам текущего года, по основной операционной прибыли ожидалось снижение в этом же диапазоне. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/75/840807531_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b169511aadaf41d5e9084642ce75c030.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:08 28.04.2026
 
Чистая прибыль Novartis в I квартале 2026 года снизилась на 12,6 процентов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Стенд группы компаний Novartis
Стенд группы компаний Novartis - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Стенд группы компаний Novartis. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 12,6% в годовом выражении и составила 3,156 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,65 доллара после 1,83 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка снизилась на 1% в годовом выражении, до 13,113 миллиарда долларов.
Прогноз по финрезультатам на весь 2026 год подтвержден. Ожидается рост чистой выручки на низкий однозначный процент, а также снижение основной операционной прибыли на низкий однозначный процент.
Ранее компания прогнозировала рост продаж в пределах 1-3% по итогам текущего года, по основной операционной прибыли ожидалось снижение в этом же диапазоне.
Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала