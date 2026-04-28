https://1prime.ru/20260428/novartis-869499883.html
Чистая прибыль Novartis в I квартале 2026 года снизилась на 12,6 процентов
2026-04-28T09:08+0300
бизнес
европа
novartis
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/75/840807531_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_e99a4f239702aeddc7f86f21e52744b0.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 12,6% в годовом выражении и составила 3,156 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,65 доллара после 1,83 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка снизилась на 1% в годовом выражении, до 13,113 миллиарда долларов. Прогноз по финрезультатам на весь 2026 год подтвержден. Ожидается рост чистой выручки на низкий однозначный процент, а также снижение основной операционной прибыли на низкий однозначный процент. Ранее компания прогнозировала рост продаж в пределах 1-3% по итогам текущего года, по основной операционной прибыли ожидалось снижение в этом же диапазоне. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/75/840807531_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b169511aadaf41d5e9084642ce75c030.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
