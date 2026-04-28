Чистая прибыль Novartis в I квартале 2026 года снизилась на 12,6 процентов

2026-04-28T09:08+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 12,6% в годовом выражении и составила 3,156 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,65 доллара после 1,83 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка снизилась на 1% в годовом выражении, до 13,113 миллиарда долларов. Прогноз по финрезультатам на весь 2026 год подтвержден. Ожидается рост чистой выручки на низкий однозначный процент, а также снижение основной операционной прибыли на низкий однозначный процент. Ранее компания прогнозировала рост продаж в пределах 1-3% по итогам текущего года, по основной операционной прибыли ожидалось снижение в этом же диапазоне. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.

https://1prime.ru/20260427/pribyl-869482128.html

https://1prime.ru/20260427/ovk-869481463.html

