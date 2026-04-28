ОАЭ поблагодарили партнеров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество - 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T16:26+0300

ДУБАЙ (ОАЭ), 28 апр - ПРАЙМ. ОАЭ благодарят партнеров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество, заявил министр энергетики инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в соцсети Х после объявления о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. "Решение ОАЭ выйти из ОПЕК отражает целенаправленную эволюцию, соответствующую долгосрочным рыночным фундаментальным принципам. Мы благодарим ОПЕК и страны-члены за десятилетия конструктивного сотрудничества", - написал министр. По его словам, ОАЭ "по-прежнему привержены энергетической безопасности, обеспечивая надежные, ответственные и низкоуглеродные поставки и одновременно поддерживая стабильные мировые рынки".

