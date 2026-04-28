https://1prime.ru/20260428/oae-869511550.html
ОАЭ поблагодарили партнеров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество
2026-04-28T16:26+0300
энергетика
оаэ
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1c/869511450_0:0:1834:1032_1920x0_80_0_0_4873f2b8f20d6e5f468fcb629e3922cf.jpg
ДУБАЙ (ОАЭ), 28 апр - ПРАЙМ. ОАЭ благодарят партнеров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество, заявил министр энергетики инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в соцсети Х после объявления о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. "Решение ОАЭ выйти из ОПЕК отражает целенаправленную эволюцию, соответствующую долгосрочным рыночным фундаментальным принципам. Мы благодарим ОПЕК и страны-члены за десятилетия конструктивного сотрудничества", - написал министр. По его словам, ОАЭ "по-прежнему привержены энергетической безопасности, обеспечивая надежные, ответственные и низкоуглеродные поставки и одновременно поддерживая стабильные мировые рынки".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1c/869511450_65:0:1782:1288_1920x0_80_0_0_38f83a930a93208c3b38eff79ed3c009.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
