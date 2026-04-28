"Вкусно и точка" назвал будущие тренды общепита

Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений - россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом | 28.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений - россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор "Вкусно - и точка" Олег Пароев. "Другой тренд - это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана… Персонификация вкуса - сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов. Например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах", - сказал он на форуме "Альфа-Саммит", перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет. Пароев отметил, что персонализация может проявляться и в других аспектах - например, отдельное пространство для гостя с его музыкой и необычным освещением. "Если гостям нашим нравится, а мы понимаем это через исследования, если они хотят, чтобы появился бургер со вкусом черники - значит, у нас появится меню со вкусом черники", - пообещал Пароев. Еще один тренд - правильное питание. По словам гендиректора "Вкусно - и точка", фастфуд и здоровье абсолютно совместимы. Ссылаясь на исследования, он заявил, что отрасль общественного питания также станет элементом системы заботы о здоровье. "Мы видим эти тренды у нас. Мы видим, что люди больше и больше смотрят на калорийность, смотрят на так называемое зеленое меню. Больше появляются люди, которые следят за здоровым образом жизни - не фанатично упираясь в какие-то ортодоксальные диеты, а просто соблюдая сбалансированные составы в питании. И я думаю, что отрасль общественного питания должна это учитывать в своих прогнозах и в том, что будет происходить через 10 лет", - сказал он. В числе трендов общепита Пароев назвал также роботизацию обслуживания, автоматизацию кухни и внедрение искусственного интеллекта.

