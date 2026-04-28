"Вкусно и точка" назвал будущие тренды общепита - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/obschepit-869509881.html
"Вкусно и точка" назвал будущие тренды общепита
2026-04-28T15:37+0300
бизнес
россия
"вкусно - и точка"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869320485_0:278:5332:3277_1920x0_80_0_0_7a13e06bc65c51388370e2e32f00261a.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869320485_296:0:5036:3555_1920x0_80_0_0_2f1c7e41cf11bafa783691abb7c5a614.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:37 28.04.2026
 
"Вкусно и точка" назвал будущие тренды общепита

"Вкусно и точка" назвал грядущие тренды общепита: кофе с запахом мяса и сладкие бургеры

© РИА Новости . Евгений ОдиноковБургер в Санкт-Петербурге
Бургер в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений - россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор "Вкусно - и точка" Олег Пароев.
"Другой тренд - это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана… Персонификация вкуса - сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов. Например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах", - сказал он на форуме "Альфа-Саммит", перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
Пароев отметил, что персонализация может проявляться и в других аспектах - например, отдельное пространство для гостя с его музыкой и необычным освещением.
"Если гостям нашим нравится, а мы понимаем это через исследования, если они хотят, чтобы появился бургер со вкусом черники - значит, у нас появится меню со вкусом черники", - пообещал Пароев.
Еще один тренд - правильное питание. По словам гендиректора "Вкусно - и точка", фастфуд и здоровье абсолютно совместимы. Ссылаясь на исследования, он заявил, что отрасль общественного питания также станет элементом системы заботы о здоровье.
"Мы видим эти тренды у нас. Мы видим, что люди больше и больше смотрят на калорийность, смотрят на так называемое зеленое меню. Больше появляются люди, которые следят за здоровым образом жизни - не фанатично упираясь в какие-то ортодоксальные диеты, а просто соблюдая сбалансированные составы в питании. И я думаю, что отрасль общественного питания должна это учитывать в своих прогнозах и в том, что будет происходить через 10 лет", - сказал он.
В числе трендов общепита Пароев назвал также роботизацию обслуживания, автоматизацию кухни и внедрение искусственного интеллекта.
БизнесРОССИЯ"Вкусно - и точка"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала