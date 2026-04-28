Орешкин рассказал, как санкции сказались на внешней торговле России

Запад вводил санкции в надежде подорвать внешнеэкономические связи России, однако российская внешняя торговля осталась на уровне 2020-2021 годов, при этом рубль

2026-04-28T11:47+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Запад вводил санкции в надежде подорвать внешнеэкономические связи России, однако российская внешняя торговля осталась на уровне 2020-2021 годов, при этом рубль и дружественные валюты почти полностью вытеснили валюты стран "Большой семерки" из финансовых потоков страны, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. "Влияют ли эти санкции? Ответ очень простой, можно привести пример России. ...В 2021 году больше трех четвертей всего внешнеторгового оборота проходило в валютах стран "Большой семерки". В 2022 году страны Запада... ввели большое количество санкций на российский финансовой сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну", - сказал он, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия". Однако эффект оказался другой: Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы. "Западные страны надеялись, что введение санкций подорвет внешнеэкономические связи нашей страны, но объем торговли сегодня примерно находится на том же уровне, что он был (в среднем - ред.) в 2020-2021 году", - отметил замглавы администрации президента. Орешкин также подчеркнул, что уже 85% внешней торговли обслуживается российскими рублями или валютами стран БРИКС, при этом валюты стран G7 полностью вытеснены из обслуживания финансовых потоков нашей экономики. "Это то будущее, которое ждет валюты стран "Большой семерки". Просто кейс России с опережением показывает те изменения, которые уже происходят в мире и будут происходить дальше", - заключил он.

https://1prime.ru/20260426/saldo-869453420.html

https://1prime.ru/20260426/dmitriev-869455440.html

