Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире - 28.04.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире
Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире - 28.04.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире
Санкции западных стран являются ключевым фактором неопределенности с мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на II Открытом диалоге... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T11:58+0300
2026-04-28T11:58+0300
россия
мировая экономика
запад
максим орешкин
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции западных стран являются ключевым фактором неопределенности с мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия". "Количество активных санкций, которые западные экономки применяют, – это как раз ключевой фактор той неопределенности, которая сейчас есть", - сказал Орешкин. А главной причиной введения санкций, по его словам, является попытка западных стран удержать свое ускользающее доминирование в мировой экономике. Однако пример России показывает, что такая стратегия не работает. Орешкин напомнил, что в 2022 году Запад ввел большое количество санкций на финансовый сектор России в надежде негативно повлиять на нашу страну. "Но в реальности эффект оказался нулевой – Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы... Валюты "большой семерки" полностью вытеснены из финансовых потоков нашей экономики", - подчеркнул замглавы администрации президента. Орешкин уверен, что в будущем такие же изменения произойдут и в торговле других стран. "На само деле это то, что ждет другие экономики. Просто кейс России с опережением показывает изменения, которые происходят в мире и будут происходить дальше", - отметил он.
https://1prime.ru/20260426/dmitriev-869455440.html
https://1prime.ru/20260425/rossiya--869439036.html
запад
россия, мировая экономика, запад, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Максим Орешкин
11:58 28.04.2026
 
Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире

Орешкин: санкции Запада являются ключевым фактором неопределенности в мире

© РИА Новости . Евгений БиятовПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции западных стран являются ключевым фактором неопределенности с мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
"Количество активных санкций, которые западные экономки применяют, – это как раз ключевой фактор той неопределенности, которая сейчас есть", - сказал Орешкин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, заявил Дмитриев
26 апреля, 20:57
А главной причиной введения санкций, по его словам, является попытка западных стран удержать свое ускользающее доминирование в мировой экономике. Однако пример России показывает, что такая стратегия не работает.
Орешкин напомнил, что в 2022 году Запад ввел большое количество санкций на финансовый сектор России в надежде негативно повлиять на нашу страну. "Но в реальности эффект оказался нулевой – Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы... Валюты "большой семерки" полностью вытеснены из финансовых потоков нашей экономики", - подчеркнул замглавы администрации президента.
Орешкин уверен, что в будущем такие же изменения произойдут и в торговле других стран. "На само деле это то, что ждет другие экономики. Просто кейс России с опережением показывает изменения, которые происходят в мире и будут происходить дальше", - отметил он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил сенатор
25 апреля, 11:35
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДМаксим Орешкин
 
 
