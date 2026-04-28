Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире

Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире - 28.04.2026, ПРАЙМ

Орешкин назвал ключевой фактор неопределенности в мире

Санкции западных стран являются ключевым фактором неопределенности с мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на II Открытом диалоге... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T11:58+0300

2026-04-28T11:58+0300

2026-04-28T11:58+0300

россия

мировая экономика

запад

максим орешкин

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции западных стран являются ключевым фактором неопределенности с мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия". "Количество активных санкций, которые западные экономки применяют, – это как раз ключевой фактор той неопределенности, которая сейчас есть", - сказал Орешкин. А главной причиной введения санкций, по его словам, является попытка западных стран удержать свое ускользающее доминирование в мировой экономике. Однако пример России показывает, что такая стратегия не работает. Орешкин напомнил, что в 2022 году Запад ввел большое количество санкций на финансовый сектор России в надежде негативно повлиять на нашу страну. "Но в реальности эффект оказался нулевой – Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы... Валюты "большой семерки" полностью вытеснены из финансовых потоков нашей экономики", - подчеркнул замглавы администрации президента. Орешкин уверен, что в будущем такие же изменения произойдут и в торговле других стран. "На само деле это то, что ждет другие экономики. Просто кейс России с опережением показывает изменения, которые происходят в мире и будут происходить дальше", - отметил он.

запад

россия, мировая экономика, запад, максим орешкин