Мир приближается к пику численности населения, заявил Орешкин

Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T12:07+0300

общество

максим орешкин

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены", - сказал он на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия". Орешкин отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства. По его словам, если внимательно проанализировать имеющиеся данные и сложившиеся тренды, то пик численности населения произойдет в 2046 году.

