Мир приближается к пику численности населения, заявил Орешкин - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/oreshkin-869503882.html
Мир приближается к пику численности населения, заявил Орешкин
Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T12:07+0300
2026-04-28T12:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc82e945f9852414f5f9f89be183a285.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены", - сказал он на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия". Орешкин отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства. По его словам, если внимательно проанализировать имеющиеся данные и сложившиеся тренды, то пик численности населения произойдет в 2046 году.
https://1prime.ru/20260428/oreshkin-869503108.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_64906e9a12343ffa7c0fee6fa248ce5b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Орешкин: мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены", - сказал он на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
Орешкин отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства.
По его словам, если внимательно проанализировать имеющиеся данные и сложившиеся тренды, то пик численности населения произойдет в 2046 году.
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
11:47
 
ОбществоМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала