Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске - 28.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260428/otpusk-869483531.html
Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске
Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске - 28.04.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске
С приближением лета многие работники начинают планировать отпуск, но не всегда работодатель согласен отпустить сотрудника в желаемое время. О том, в каких... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T03:03+0300
2026-04-28T03:03+0300
общество
бизнес
отпуск
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С приближением лета многие работники начинают планировать отпуск, но не всегда работодатель согласен отпустить сотрудника в желаемое время. О том, в каких случаях работодатель вправе отказать и что делать при нарушении графика, агентству “Прайм” рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.По словам эксперта, работодатель может не согласовать отпуск, если он не предусмотрен утверждённым графиком (например, сотрудник хочет уйти в июле, а по графику его очередь — в октябре). Также отказ возможен при острой производственной необходимости (аврал, сдача важного проекта), но только с согласия работника. Если сотрудник проработал менее шести месяцев и ещё не заработал право на полный отпуск (кроме льготных категорий), работодатель также вправе отказать."Закон не гарантирует отпуск в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учёта пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы. Многие положения выглядят стройно на бумаге, но на практике встречаются отказы, затягивания и неформальные просьбы "потерпеть ещё немного", — пояснила Мамажанова.При этом закон устанавливает категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск по их требованию независимо от графика и стажа: беременные женщины (перед отпуском по беременности и родам), несовершеннолетние работники, лица, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев, родители детей-инвалидов и некоторые другие льготники. Также нельзя отказать в отпуске, если он уже зафиксирован в утверждённом графике.Обязанности дать отпуск именно летом у работодателя нет. Определяющим документом является график отпусков, который утверждается заранее. Если отпуск утвержден графиком, а работодатель без законных оснований его не предоставляет, сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, в суд или в комиссию по трудовым спорам. Знание закона в таких случаях — главный инструмент для цивилизованного разрешения споров, заключает эксперт.
https://1prime.ru/20260424/otpusk-869414402.html
общество , бизнес, отпуск
Общество , Бизнес, отпуск
03:03 28.04.2026
 
Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске

Юрист Мамажанова назвала причины отказа работодателя в летнем отпуске сотруднику

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С приближением лета многие работники начинают планировать отпуск, но не всегда работодатель согласен отпустить сотрудника в желаемое время. О том, в каких случаях работодатель вправе отказать и что делать при нарушении графика, агентству “Прайм” рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
В ГД предложили обязать работодателей давать отпуск при болезни близких
24 апреля, 12:05
По словам эксперта, работодатель может не согласовать отпуск, если он не предусмотрен утверждённым графиком (например, сотрудник хочет уйти в июле, а по графику его очередь — в октябре). Также отказ возможен при острой производственной необходимости (аврал, сдача важного проекта), но только с согласия работника. Если сотрудник проработал менее шести месяцев и ещё не заработал право на полный отпуск (кроме льготных категорий), работодатель также вправе отказать.
"Закон не гарантирует отпуск в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учёта пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы. Многие положения выглядят стройно на бумаге, но на практике встречаются отказы, затягивания и неформальные просьбы "потерпеть ещё немного", — пояснила Мамажанова.
При этом закон устанавливает категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск по их требованию независимо от графика и стажа: беременные женщины (перед отпуском по беременности и родам), несовершеннолетние работники, лица, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев, родители детей-инвалидов и некоторые другие льготники. Также нельзя отказать в отпуске, если он уже зафиксирован в утверждённом графике.
Обязанности дать отпуск именно летом у работодателя нет. Определяющим документом является график отпусков, который утверждается заранее. Если отпуск утвержден графиком, а работодатель без законных оснований его не предоставляет, сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, в суд или в комиссию по трудовым спорам. Знание закона в таких случаях — главный инструмент для цивилизованного разрешения споров, заключает эксперт.
 
ОбществоБизнесотпуск
 
 
