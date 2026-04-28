Ozon сменит финдиректора с 18 мая
Новым финансовым директором Ozon станет Екатерина Яновская, она сменит в этой должности Игоря Герасимова, который покидает компанию, сообщил маркетплейс.
2026-04-28T10:56+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Новым финансовым директором Ozon станет Екатерина Яновская, она сменит в этой должности Игоря Герасимова, который покидает компанию, сообщил маркетплейс. "С 18 мая 2026 года финансовым директором Ozon станет Екатерина Яновская. Она сменит на этой должности Игоря Герасимова, который принял решение продолжить карьеру за пределами Ozon", - говорится в сообщении. Отмечается, что Яновская присоединилась к команде Ozon в 2021 году в роли директора по операционным финансам. За более чем четыре года в компании она добилась больших результатов в управлении финансовыми операциями, казначейством и закупками, а также выстроила ключевые финансовые процессы для бизнеса и стройную систему внутреннего контроля. До Ozon Яновская занимала руководящие посты в российских офисах Microsoft, Coca-Cola, Walt Disney, а также в структуре центральных финансов "Яндекса". "Мы очень благодарны Игорю за эти насыщенные шесть лет - с 2020 года, когда он присоединился к компании, Ozon стал публичным, вышел на показатели прибыли, завершил редомициляцию. Игорь внес большой вклад в успех нашего бизнеса, - прокомментировали в компании.
